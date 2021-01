Ein Waggon der Hirzbergbahn. Die Georgenthaler sollen die Parkbahn in Finsterbergen betreiben. (Archiv-Foto)

Parkbahn in Finsterbergen soll wieder fahren

Die Parkbahn soll wieder rund ums Freibad Finsterbergen rattern. Seit anderthalb Jahren, seit dem Tod des altgedienten Lokführers Harry Haak, steht sie still. Der Friedrichrodaer hatte das Schmalspurbähnchen seit dessen Inbetriebnahme am Laufen gehalten. Nun hoffen die Stadtbetriebe Friedrichroda, Betreiber der Freizeitbahn, diese mit Hilfe des Vereins der Hirzbergbahn Georgenthal wieder in Betrieb nehmen zu können.