Parkfest Friedrichroda rund ums Thema Wasser

Am Bergbach auf Friedrichrodas Kurpromenade stecken Enrico Lein und Kurchefin Antje Hammermeister ihre Füße ins Wasser.

Friedrichroda. Buntes Programm im Kurpark. Schiffsmodellbauer lassen Boote im Freibad ins Becken. Wasserwerk öffnet Pforten

Für Friedrichroda hatte Wasser schon immer eine große Bedeutung. Die Wäscherei und Bleicherei waren nach dem Bergbau Haupterwerbszweig vieler Friedrichrodaer. Anno dazumal hat das Schilfwasser neun Mühlen angetrieben. Rund um Friedrichroda gibt es etwa 40 Quellen, eine davon ist die Ludowingerquelle mit Heilwasserqualität, was Friedrichroda mit zum Status „Heilklimatischer Kurort“ verholfen hat. Gründe genug, um rund um das Thema Wasser am Samstag, 7. August, ab 10 Uhr im Kurpark Friedrichroda ein Parkfest auszurichten, inklusive Veranstaltungen im Freibad und Wasserwerk.

„Wir werden thematisch passende Aktionen und Vorführungen, Kunst- und Handwerkermeile und ein bunt gemischtes Rahmenprogramm am Buschmann-Musikpavillon anbieten“, kündigt Kurdirektorin Antje Hammermeister an. An der Kurparkpromenade gibt es viel zu sehen und zu erleben, zum Beispiel Aqua-Event für Kinder, Bogenschießen auf Wasserbomben, Riesen-Seifenblasen-Spaß. Der Kneippverein Friedrichroda zeigt, wie wichtig Wasser für die Gesundheit ist, Geologe Stephan Brauner wie man einen kleinen Ursaurier angelt.

Im Sportbad Friedrichroda präsentieren Schiffsmodellbauer gemeinsam mit dem U-Bootverein Sonar ab 10 Uhr eine Modellboot- und U-Bootschau. Es gibt eine Ausstellung mit Vorführungen. Die komplette Bandbreite des Schiffsmodellbaus könne bestaunt werden. Monika Burghardt bietet zum Schnuppern am Vormittag Aquafitness an.

Im Wasserwerk Friedrichroda (1905/1906 erbaut) in der Bachstraße gibt es für Interessierte von 9 bis 13 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Zwischen Kurpark und Sportbad finden Vorführungen der Jugendfeuerwehr statt. 11 Uhr wird eine Brunnenwanderung mit Heilwasserverkostung angeboten. Das Magische Holztheater entführt kleine und große Besucher in eine märchenhafte Welt. Aussteller werden Accessoires, Keramik, Floristik, Kunsthandwerk und Naturprodukte präsentieren.

11 Uhr beginnt das Programm am Musikpavillon mit dem Duo Goldhardt. Ab 11.45 führt die Trachtengruppe Freundeskreis Luise Gerbing das Friedrichrodaer Waschfest – wie es früher einmal war - und 13.45 Uhr das Theaterstück Dr. Ferdinand Keil (erster Badearzt der Stadt Friedrichroda) auf. 14.45 Uhr tritt Kinderliedermacher Mathi auf. Ab 15.45 Uhr spielen die Rhön-Rock’n’Roller, 17.30 Uhr der Fanfarenzug Friedrichroda sowie zum Abschluss ab 18.30 Uhr die Showband Annred.

