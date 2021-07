Am 26. September können die Deutschen ihr Kreuz auf einem Stimmzettel zur Bundestagswahl setzen (Symbolbild).

Partei aus Friedrichroda will in den Bundestag

Kreis Gotha. Erstmals kann man bei der Bundestagswahl im September auch die Thüringer Heimatpartei wählen. Timo Pradel bewirbt sich um ein Mandat in Berlin.

Timo Pradel tritt bei der Bundestagswahl am 26. September für die Thüringer Heimatpartei (THP) im Wahlkreis 192 an. Der Kreiswahlausschuss hat den Wahlvorschlag der Thüringer Heimatpartei zugelassen. Der 50-Jährige kündigt einen engagierten Wahlkampf im Kreis Gotha und Ilm-Kreis an.

Pradel hat bereits 2013 für ein Bundestagsmandat kandidiert – damals für die Nationaldemokraten der NPD im westfälischen Siegen-Wittgenstein. Die Thüringer Heimatpartei hat ihren Sitz in Friedrichroda und will erstmals in den Bundestag.