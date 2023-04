Passionskonzert in Gothaer Kirche St. Augustin

Gotha. Das niederländische Ensemble Holland Baroque gibt am Karfreitag in der Augustinerkirche Gotha ein Bachkonzert.

In die alte Provinz Nord Brabant und ins klösterliche Leben des 17. Jahrhunderts entführt das Ensemble Holland Baroque am Karfreitag, 7. April, in der Gothaer Augustinerkirche. Die niederländischen Musiker spielen ab 11.30 Uhr ein Passionsprogramm im Rahmen der Thüringer Bachwochen.

Das Ensemble verspricht ein Konzertprogramm, das einen berührenden Eindruck an faszinierender Musik hinterlassen wird. So widmet sich Holland Baroque nicht nur der Barockmusik, sondern auch exotischen Einschnitten. So interpretiert das Ensemble Vivaldi mit japanischen Einschlägen, Bach mit zeitgenössischen Kompositionen und definiert mit Perkussionisten den Herzschlag des Barocks. Für das Ensemble um die Schwestern Judith (Violine) und Tineke Steenbrink (Cembalo) ist diese Musik eine unerschöpfliche Goldmine. Und in dieser Welt bewegt sich Holland Baroque - souverän, neugierig, erfolgreich.

So steht das Konzert auch unter dem Motto „Die Tränen von Brabant“. Der Transfer barocker Musik ins Heute steht im Fokus der Kooerpation mit anderen Ensembles und Solisten, wie Giovanni Sollima oder Cappella Amsterdam.