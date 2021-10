Gotha. Hospizverein informiert in der Stadtbibliothek Gotha über Rechte und seine Arbeit

Jeder will über sein Leben selbst bestimmen. Doch was geschieht, wenn man durch Behinderung oder Krankheit nicht mehr dazu in der Lage ist? Antworten darauf will die Hospiz-Initiative Gotha Samstag, 9. Oktober, 18 Uhr in der Stadtbibliothek Gotha geben. Anlässlich des Welthospiztags richtet der Verein dort einen Informationsabend über Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht aus.

Richterin Erika Igel wolle in einem Vortrag dazu Denkanstöße und Hilfestellungen geben, kündigen Susanne Lindemann und Cornelia Anton von der Hospiz-Initiative an. Im Anschluss werden Fragen dazu beantwortet.

„Heute oder Morgen“ heißt das Theaterstück, das zu Beginn der Veranstaltung von Christine Reitmeier und Liza Sarah Riemann aufgeführt wird.

Der Eintritt ist kostenfrei. Auf die Einhaltung der gültigen Hygieneregeln wird geachtet.