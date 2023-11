Paul Kohl führt jetzt Kreisvorstand der Jungen Union Gotha

Gotha. Der CDU-Nachwuchs des Landkreises Gotha stellt sich vor dem Superwahljahr 2024 neu auf. Der bisherige Kreisvorsitzende Lukas Meyer wird Schatzmeister.

Bei der Jungen Union (JU) des Kreisverbands Gotha hat es einen Wechsel an der Spitze gegeben. Zur Mitgliederversammlung am vergangenen Wochenende ist Paul Kohl einstimmig als neuer Vorsitzender gewählt worden. Er löst Lukas Meyer in dieser Funktion ab, der derzeit Geschäftsführer des CDU-Kreisverbands ist.

Neben der Wahl eines neuen Vorstands haben sich die Mitglieder der CDU-Nachwuchsorganisation inhaltlich mit der Vorbereitung des Superwahljahres 2024 auseinandergesetzt. Im kommenden Jahr stehen neben Landtags- und Europawahl auch Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahl an. Die Junge Union Gotha sei, so Meyer, gut aufgestellt, um mit neuer Kraft für Thüringen und Gotha in das Superwahljahr zu gehen.

„Wir müssen uns wieder auf die Grundpfeiler unserer Gesellschaft wie Respekt, Ordnung und Kompromissbereitschaft stützen“, erklärt der neue JU-Kreisvorsitzende Kohl. Ihm zur Seite stehen im neuen Kreisvorstand Jonas Lamberty und Philipp Mittmann als stellvertretende Kreisvorsitzende. Als Schatzmeister kümmert sich in Zukunft der bisherige Kreisvorsitzende Lukas Meyer um die Finanzen des Kreisverbandes. Den Vorstand komplettieren Joel Kleditz und Hannes Hauschild als Beisitzer.