Eine Verkehrskontrolle in Gotha führte zu mehreren Anzeigen.

Die Verkehrskontrolle eines E-Bike-Fahrers in Gotha führte zur Einleitung mehrerer Anzeigen.

Pedelec-Fahrer unter Drogeneinfluss in Gotha unterwegs

Pedelec-Fahrer unter Drogeneinfluss in Gotha unterwegs

Die Verkehrskontrolle eines 32-Fahrers eines Pedelec am Dienstagabend in der Salzgitterstraße in Gotha führte zur Einleitung gleich mehrerer Anzeigen.

Zunächst wurde festgestellt, dass das Pedelec derart umgebaut wurde, dass ein Versicherungsschutz und eine Fahrerlaubnis erforderlich ist. Beides konnte der Fahrer nicht vorweisen, wie die Polizei berichtete.

Weiterhin wurde festgestellt, dass der 32-Jährige das E-Bike unter dem Einfluss berauschender Mittel führte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und das Pedelec sichergestellt.

