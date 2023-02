Gothaer Pendler- und Rückkehrertag soll Arbeitskräfte für Landkreis zurückgewinnen

Gotha. Die Agentur für Fachkräftegewinnung bietet am 25. Februar Beratung für den Landkreis Gotha per Videokonferenz an.

Die Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung will Pendlern die Rückkehr in den heimischen Wirkungskreis erleichtern. Sie bietet einen Pendler- und Rückkehrertag für den Landkreis und die Stadt Gotha an: Am Samstag, 25. Februar, von 10 bis 14 Uhr als Videokonferenz.

Die Agentur spreche alle an, ob alt oder jung, die weggezogen sind oder die unter der Woche auswärts arbeiten und pendeln und die, denen die dadurch verlorene Lebenszeit zu schade sei. „Wir möchten Sie zurückgewinnen!“, so Agentur-Teamleiter Andreas Knuhr. Unternehmen der Region können kurzfristig und kostenfrei Stellengesuche unter www.thaff-thueringen.de veröffentlichen.

Informationen: https://thaff-thueringen.de/veranstaltungen/pendler-rueckkehrertag-2.