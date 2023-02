Pendlertag bietet neue Chancen in der alten Gothaer Heimat

Gotha. Fünfter Pendler- und Rückkehrertag findet online statt. Der Fachkräftemangel wird immer brisanter, findet Oberbürgermeister Knut Kreuch.

Der nächste Pendler- und Rückkehrertag der Thüringer Agentur Für Fachkräftegewinnung (ThAFF) findet am Samstag, 25. Februar, von 10 bis 14 Uhr online statt. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) ist erfreut, dass der Pendlertag zum fünften Mal in Gotha stattfindet: „Das Thema Fachkräftemangel wird immer brisanter und die Stadt Gotha hat für Berufspendler, Rückkehrer und deren Familien einiges zu bieten.“ Unternehmen vor Ort, die sich durch eine große Branchenvielfalt auszeichnen, hielten interessante Jobangebote und Karrieremöglichkeiten vor. Als familienfreundliche Stadt sei Gotha auch im Bereich Wohnen und Freizeitgestaltung sehr attraktiv.

„Mit den Pendler- und Rückkehrertagen der ThAFF wenden wir uns an alle, die weggezogen sind oder die unter der Woche auswärts arbeiten und pendeln und denen die dadurch verlorene Lebenszeit zu schade ist. Wir möchten Sie zurückgewinnen!“, sagt Andreas Knuhr, Teamleiter der ThAFF. Per Video-Konferenz oder Telefon gebe es alles an neuen Chancen in der alten Heimat. Zudem gebe es Tipps zur Jobsuche und Gestaltung der Bewerbungsunterlagen.

Alle Informationen unter: www.thaff-thueringen.de/pendlertage.de.