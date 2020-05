Gotha. Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist der Polizei in Gotha innerhalb von 24 Stunden zweimal ins Netz gegangen

Per Haftbefehl Gesuchter geht Polizei innerhalb von 24 Stunden zweimal ins Netz

Laut Angaben der Polizei stellte man zunächst fest, dass der 31-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis ist und auch keinen Eigentumsnachweis für das von ihm gesteuerte Auto vorweisen konnte. Deshalb wurde dem Mann der Schlüssel entzogen und der Pkw von Seiten der Polizei sichergestellt.

Des Weiteren schlug bei dem Mann ein Drogenschnelltest an, weshalb er die Polizei mit ins Krankenhaus begleiten musste, damit dort ein Bluttest durchgeführt werden konnte. Während einer Durchsuchung seiner Sachen wurde eine kleinere Menge Crystal Meth gefunden.

Im Kofferraum des vermutlich gestohlenen Autos fanden die Polizisten außerdem zwei Sätze gebrauchter Alu-Kompletträder der Marken „BBS“ und „DBV“. Auch hier konnte der 31-Jährige keine konkreten Angaben zur Herkunft machen. Bei der Kontrolle seiner Personalien kam ans Licht, dass gegen den Mann bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Gotha vorlag.

Daraufhin wurde er festgenommen und am folgenden Samstagmorgen der zuständigen Richterin vorgeführt, welche den Haftbefehl unter Auflagen außer Vollzug setzte. Aber schon am nächsten Sonntagmorgen wurde der 31-jährige erneut in Gotha einer Verkehrskontrolle unterzogen. Und wieder fand man bei ihm Betäubungsmittel. Des Weiteren hatte er diesmal Einbruchswerkzeug bei sich, welches umgehend von der Polizei sichergestellt wurde.

Der 31-jährige erhielt daraufhin erneut eine Anzeige und die Drogen beschlagnahmt.