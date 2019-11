Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2030+ – kurz ISEK – geht in die nächste Runde. Von Anfang an war der Stadtteil Gotha-West als Handlungsschwerpunkt benannt. Am Samstag wurde in Bechstein-Grundschule eine weitere Planwerkstatt zur Entwicklung von Gotha-West veranstaltet.

Im Juni war dazu eine Einwohnerbefragung durchgeführt worden, etwa neun Prozent der befragten Haushalte antworteten. 5535 Haushalte hatten durch direkte Zustellung der Fragebögen per Postwurf die Gelegenheit, eine breite Palette von Faktoren zu ihrem Wohnstandort und ihrem sozialen Umfeld zu bewerten und zu gewichten. Zur Planwerkstatt Gotha-West wurde auch die Zukunft der seit vielen Jahren leerstehenden ehemaligen Wohngebietsgaststätte Sternchen – hier auf einem Foto von 2013 – diskutiert. Foto: Matthias Wenzel Die Antworten vermitteln nach Einschätzung der Stadtverwaltung einen Eindruck von dem, was den Menschen im Viertel wichtig ist und wie zufrieden sie mit und in ihrem Stadtteil sind. Die Teilnahme widerspiegele zudem messbar das Interesse an der Entwicklung und Mitgestaltung des Stadtteils. Nachdem sich Mitte September ein ISEK-Beirat zur Stadtteilentwicklung Gotha-West konstituiert hatte, kamen nun Vertreter von im Stadtteil ansässigen Institutionen und Vereinen sowie interessierte Einwohner mit Planern zusammen. Die Veranstaltung wurde wieder vom Büro für Urbane Projekte Leipzig moderiert. Nachdem man sich in zwei Arbeitsrunden jeweils anderthalb Stunden mit den Schwerpunktthemen Bildungscampus, ehemalige Wohngebietsgaststätte Sternchen und Coburger Platz beschäftigt hatte, konnten am Nachmittag die ersten Ergebnisse und Anregungen durch Andreas Paul präsentiert werden. Er resümierte, dass sich der Stadtteil dank umfangreicher Investitionen positiv entwickelt habe. Unter anderem sei ein Stadtteilrat als Gremium angeregt worden. Gotha-West zeichne sich durch engagierte Akteure und Institutionen aus. Entsprechende Netzwerke sollten ausgebaut und verstetigt werden. Ferner gebe es die Idee einer Stadtteil-App, um deren Umsetzung sich jedoch jemand kümmern müsse. In Sachen Gaststätte Sternchen bleibe wohl nur der Rückbau und die anschließende niveauvolle Freiraumgestaltung übrig. Der Coburger Platz sei nach Aussage des Ordnungsamtsleiters Steven Koch sicher, auch wenn die Wahrnehmung eine andere sei. Die Stadtplanungsamtsleiterin Ina Sommerwerk resümierte, dass diese Planwerkstadt ein weiterer Schritt gewesen sei, um Strategien zu entwickeln. Das Büro für Urbane Projekte werde dies auch weiterhin begleiten. Nach Aussage von Andreas Paul gelte es, die Orte mit konkreten Themen zu bearbeiten. Dadurch könnten auch andere Lösungen gefunden werden, ist sich Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) sicher.