Remstädt. Vier junge Leute arbeiten und leben nach der Übernahme durch die Diakonie in dem Objekt in Remstädt.

Pfarrhof in Remstädt wird zur Begegnungsstätte

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfarrhof in Remstädt wird zur Begegnungsstätte

Auf dem Pfarrhof in Remstädt ist wieder Leben eingekehrt. Nach umfänglichen Bauarbeiten im und am Hauptgebäude bildet der Pfarrhof wieder einen Blickpunkt im Dorf. Der Hof wird von der Diakonie des Landkreises Gotha geleitet. Vier junge Menschen aus dem Bodelschwingh-Hof Mechterstädt leben seit Herbst des vergangenen Jahres hier. Sie bilden eine Wohngemeinschaft und arbeiten im Pfarrhof. So haben sie mit Unterstützung durch Diakonie-Mitarbeiter Gemüse angebaut, Tiere die auf dem Hof leben, versorgt und auch Aufgaben im Haushalt übernommen.

Erste Kontakte mit den Remstädtern wurden geknüpft und mittlerweile sind die jungen Leute bei ihrem morgendlichen Weg zum Bäcker bekannt. Seit den Wintermonaten ist die örtliche Kirchgemeinde im Pfarrhof präsent. Auch hier fanden Begegnungstage statt. Die Diakonie hatte den Pfarrhof übernommen und saniert. Dafür erhielt sie unter anderem 30.000 Euro von der Share-Value-Stiftung. Zudem kamen 21.380 Euro Fördermittel der Glücksspirale dazu.