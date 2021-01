Pflegeschüler im Kreis Gotha helfen in Pflege aus

In den Pflegeheimen des Landkreises Gotha wird derzeit jede Hand gebraucht. Denn während die Anforderungen für die Pflege in der Pandemie gestiegen sind, fallen einige Kräfte aufgrund der eigenen Erkrankung zeitweise weg. In Einrichtungen, in denen die Personalsituation akut ist, werden Pflegeschüler bei der Arbeit eingespannt.

Unterricht vor Ort machen in der medizinischen Berufsfachschule Gobi (Gothaer Bildungsgesellschaft) derzeit nur die Schüler der Abschlussklassen. Obwohl ihre Ausbildungsbetriebe ihre Hilfe gebrauchen könnten, hat die Vorbereitung auf die Prüfungen derzeit Priorität, betont Gobi-Schulleiterin Andrea Buntin. Dafür werden Klassen bis zu einer Größe von zwölf Schülern unterrichtet, und bei größeren Gruppen wird geteilt.

Die angehenden Pflegefachmänner und –frauen werden gleichzeitig in der Gesundheits-, Kranken-, Kinderkranken und Altenpflege ausgebildet. In den Kliniken, Pflegeheimen und Betreuungseinrichtungen sind derzeit die Schüler des zweiten Ausbildungsjahres in Praktika tätig.

Für die Lehrlinge im ersten Jahr steht Distanzunterricht auf dem Plan. Darauf verzichten allerdings einige wenige Schüler, um in ihren Praxisbetrieben auszuhelfen. „Ihnen wurde zugesichert, dass sie im Anschluss die Zeit bekommen, um den Lernstoff nachzuholen“, so Buntin.