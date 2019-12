Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pfullendorfer setzen den Schlusspunkt

Der Reigen der Adventsmärkte 2019 im Landkreis Gotha geht zu Ende. In den Dörfern und Städten des Landkreises Gotha ragt dabei Pfullendorf heraus. Was als Treffen im kleinen Kreis zu Glühwein und Bratwurst am vierten Adventswochenende begann, hat sich zu einem Ereignis mit vielen auswärtigen Besuchern entwickelt, die bei der Pfullendorfer Angerweihnacht allein wegen des Lumumbas weite Wege auf sich nehmen. Los geht es Freitagabend mit Lichterkirche. Samstag, 14 Uhr, geht es mit Chorkonzert in der Kirche und Markt, 15 Uhr, weiter.

In Gotha hält der Markt im Hof von Schloss Friedenstein auch dieses Wochenende an und findet vom 2. bis zum 7. Januar als „Winterzauber“ seine Fortsetzung. Der Weihnachtsmarkt auf dem Neumarkt und Buttermarkt geht bis zum 30. Dezember. Philharmonie-Intendantin Michaela Barchevitch tritt am Samstag ab 16 Uhr als Köchin auf dem Buttermarkt auf.

Der Bürgerturmverein Gotha lädt Sonntag von 14 bis 17 Uhr zum Glühweintrinken an den Bürgerturm auf dem Krahnberg ein.

In Ingersleben gibt der Volkschor am Sonntag um 16 Uhr in der Marienkirche ein Konzert.

Den Reigen der besonderen Angebote in der Adventszeit beschließt Großrettbach wie an allen Adventssonntagen zuvor um 17 Uhr mit einem Singen auf dem Dorfplatz.