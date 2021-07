Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach präsentiert sich rockig

Gotha. Ragna Schirmer spielt zur Abendserenade des Schlosshof-Open-Airs. Auf was sie sich sonst am Wochenende noch freuen können.

In ganz unterschiedlichen musikalischen Welten bewegt sich die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am dritte Wochenende des Schlosshof-Open-Airs auf Friedenstein. Am Freitag, 16. Juli, präsentieren Thomas Hahn und Band mit den Streichern der Philharmonie sowie Kinderchören ein musikalisches Crossover mit Rock- und Popsongs von Ed Sheeran bis Beethoven, von Vivaldi bis Pink. „Eine ganz besondere Musikstunde für alle Generationen“ versprechen die Konzertplaner um Intendantin Michaela Barchevitch. Die beginnt am Freitagvormittag 10 Uhr mit einem Jugendkonzert, Fortsetzung folgt am Abend 20.30 Uhr für Jung und Alt.

Die Abendserenade im Schlosshof am Sonntag, 18. Juli, 20 Uhr steht im Zeichen von zwei Solisten und zwei Komponisten: Ragna Schirmer und Mozart – Alexej Barchevitch und Vivaldi. Mit der Philharmonie spielt die Pianistin Ragna Schirmer, vergangene Spielzeit Artist in Residence des Orchesters, Mozarts Klavierkonzert A-Dur und das anmutige Rondo für Klavier und Orchester - ebenfalls in A-Dur. Solo-Violinist der Vier Jahreszeiten von Vivaldi und musikalischer Leiter des Abends ist der erste Konzertmeister der Philharmonie, Alexej Barchevitch.

