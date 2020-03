Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Pidde: „Wichtige Erkenntnisse“

Die SPD-Kreistagsfraktion besuchte in den letzten Tagen die Regelschulen Crawinkel, Ohrdruf, Mechterstädt und Warza. Dabei erfuhren die Sozialdemokraten viel Lob für die Schulsozialarbeiter. Auch der Schulbusverkehr wurde durch die Schulleiter gelobt. Er sei gut organisiert und erfolge pünktlich und zuverlässig. „Obwohl in den zurückliegenden Jahren enorme Mittel in den Schulbau gelenkt wurden, zeigt sich immer noch erheblicher Investitionsbedarf,“ stellt Fraktionsvorsitzender Werner Pidde fest. Die Fassade der Regelschule Mechterstädt bedarf ebenso der Erneuerung wie der marode Fußboden der Sporthalle Crawinkel. In Ohrdruf hat die statische Sicherung des Gebäudes oberste Priorität. Erkenntnisse seien wichtig für die bevorstehende Beratung des Schulnetzplanes im Kreistag.

Die Kommunalpolitiker schauten aber auch, ob verschobene Maßnahmen aus dem Jahr 2019, wie der Zaun der Regelschule Mechterstädt oder der Trennvorhang in der Sporthalle Warza, jetzt in Gang kommen. Die SPD-Fraktion wird ihre Visite diesen Donnerstag in der Regelschule Molschleben und am nächsten Dienstag in der Regelschule Friedrichroda fortsetzen.