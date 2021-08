Pilotprojekt zur Digitalisierung der Verwaltung in Gotha

Gotha. Staatssekretäre auf Digitaltour durch Thüringen

Die Stadt Gotha richtet neben Bad Berka und Ohrdruf ein elektronisches Verfahren für den Gewerbesteuerbescheid ein. Bisher wurden diese Bescheide von den Kommunen per Post versandt. Nach dem Pilotprojekt soll das digital erfolgen. Dafür gibt es 3880 Euro vom Freistaat.

Begleitet wird das Vorhaben von der Kommunalen Informationsverarbeitung GmbH (KIV) mit Sitz am Ekhofplatz in Gotha. Seit deren Umgründung im Mai 2020 auf Initiative des Finanzministeriums gehören der KIV mehr als 140 kommunale Gebietskörperschaften als Gesellschafter an. Das Rechenzentrum soll zu einer „Kommunal-Cloud“ ausgebaut werden. Darüber wollen sich kommenden Montag Digitalstaatssekretärin Valentina Kerst und Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert (beide SPD) auf einer Digitaltour durch Thüringen in Gotha informieren.