Pippi begleitet die Erstklässler

Im Kurpark Hüllrod in Finsterbergen erhielten die Kinder der Klasse 1a der Grundschule "Christian Ludwig Brehm" aus Schönau v.d.Walde ihre Zuckertüten.

Rund 1320 Schulanfänger haben am Samstag im Landkreis Gotha ihre Zuckertüten erhalten. Die Schuleinführungsfeiern fanden coronabedingt unter freiem Himmel und unter Einhaltung der Hygieneregeln statt. Da einige Grundschulen über wenig Platz zum Einhalten der Mindestabstände auf ihrem Schulgelände verfügen, wurde nach Alternativen gesucht. So auch bei der Grundschule Christian Ludwig Brehm in Schönau vor dem Walde.