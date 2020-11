Pläne für größeres Geschäftsviertel an der Gothaer Oststraße

Am Donnerstag, 26. November, soll das neue Gothaer Fachmarktzentrum, genannt Altstadt-Forum, an der Gartenstraße eingeweiht werden. Unterdessen zeichnen sich Pläne ab, dass ein weiteres Geschäftsviertel von ähnlicher Dimension an der Oststraße entsteht. Das befürchtet Stadtratsmitglied Gerrit Jeron (Piraten) bei der Verabschiedung der Pläne zur Umstrukturierung des Nahversorgungszentrums Oststraße/Städtischer Hof.

Nach kontroverser Debatte hat der Stadtrat in namentlicher Abstimmung dem Vorhaben zugestimmt bei 19 Ja-, zehn Nein-Stimmen und vier Enthaltungen.

In erster Linie gehe es darum, den bestehenden Aldi-Markt mit etwa 770 Quadratmetern Verkaufsfläche zu erneuern, sagt Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU). Daran grenzt ein ungenutzter Getränkemarkt an. Das Gebäude soll abgerissen und durch ein größeres ersetzt werden: etwa 1300 Quadratmeter, mit niedrigeren Regalen, breiteren Gängen, besserer Energiebilanz. Der Markt sei in den frühen 1990ern vom Discounter in einfachster Bauweise, so Zillmann, errichtet worden. Die Fläche habe das Potenzial eines Nahversorgungszentrums.

Verwaltung will erst einmal neues Zentrenkonzept vorlegen

Das Konzept dazu stammt von 2011. In der Zwischenzeit sei viel passiert, seien viele Supermärkte entstanden, so Zillmann. Bis zum Satzungsbeschluss werde die Verwaltung ein neues Zentrenkonzept vorlegen. Er gehe davon aus, dass das Karree an der Oststraße wie 2011 hundertprozentig ein Schwerpunkt der Nahversorgung darstelle, dass ein Einkaufszentrum an dieser Stelle benötigt werde.

Hinsichtlich der Auswirkungen der Neustrukturierung des Geschäftsviertels kommt das Erfurter Büro der BBE Handelsberatung zu dem Schluss, dass der Standort das Potenzial für weitere großformatige Handelsbetriebe habe. Neben dem Rewe-Markt in der Nachbarschaft listet der Ratgeber für Kommunen unter anderem Apotheke, Drogerie-, Zoo-, Textil-, Schuhmarkt auf. Die entwicklungsfähige Verkaufsfläche liege bei maximal 3200 Quadratmetern. Unter Berücksichtigung der Gesamtfläche könne es davon nur eine Auswahl geben, so BBE. Ein konkreter Betrieb stehe noch nicht fest.

Ratsmitglied Jeron weist darauf hin, dass es bereits jetzt in Gotha so viel Leerstand gebe, selbst in den Städtischen Höfen, um all diese Märkte darin unterzubringen. Ein Textilgeschäft am Neumarkt und zwei weitere Geschäfte in der Erfurter Straße würden demnächst schließen. BBE hat eine Gesamtverkaufsfläche von 116.900 Quadratmetern für Gotha, inklusive Ortsteile, ermittelt; Stand: 13. Mai 2020.

Sorge um weitere Entwiclkungdes innerstädtischen Handels

Mit einer Erweiterung in der Oststraße werde weiterer Leerstand produziert, sagt Jeron. Angesichts von Corona-Krise und steigendem Internet-Handel sei nicht absehbar, wie sich der innerstädtische Handel entwickle. Auch Investor Saller wolle sein Areal an der Gartenstraße ausbauen, mit Zoomarkt, Discounter. Von einem Biomarkt und einer weiteren Apotheke sei die Rede. Jerons Forderung, den Antrag zurückzustellen, bis ein neues Zentrenkonzept vorliege, findet keine Zustimmung.

Ein Einkaufszentrum an der Oststraße sei für das Viertel nötig, sagt Linke-Fraktionsvorsitzender Bernd Fundheller. Aldi könne den Markt ausbauen, aber mehr nicht. „Man kann es nicht so erweitern, wie es gerade passiert.“ Den Kindern würden versiegelte Flächen mit irgendwelchen Märkten hinterlassen. Fundheller erinnert an die sei 2008 geführte Diskussion um den Ausbau an der Gartenstraße, um Glitzerpalast und nun neues Altstadtforum. Der Stadtrat habe festgelegt, dort keine Drogerie-, Schuh-, Textilmärkte einzurichten. „Jetzt kommt alles dort rein.“

Grünen-Fraktionschef Felix Kalbe beanstandet fehlende Bürgerbeteiligung und Gesprächsrunden für den Ausbau an der Oststraße. Vor einem Neubau sollten die Auswirkungen des neuen Innenstadt-Centers abgewartet werden.

Die CDU-Fraktion habe dem Aufstellungsbeschluss zugestimmt, merkt im Nachgang deren Vorsitzender Maximilian Fliedner an, um diesem Ansinnen nicht von Beginn an Steine in den Weg zu legen. Man stehe dort erst am Anfang der Entwicklung.