Mitarbeiterin Heike Reute auf einem extra großen Schaukelpferd, gebaut für die künftige Ausstellung auf Schloß Ehrenstein in Ohrdruf.

Georgenthal. 30 Jahre: Die Firma Steiner in Georgenthal blickt auf die Wiedergründung zurück. Über 130 Jahre Tradition.

Bei der Steiner GmbH Spielwarenfabrik in Georgenthal wirkt alles wie ein buntes Leben. Zwar sind es nur 20 Spielzeughersteller, die im Süden des Landkreises an der viel befahrenen Landesstraße in den Hallen arbeiten, aber die scheinbar unendliche Vielfalt der Kuscheltiere bringt Abwechslung und Farbigkeit mit.