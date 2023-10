Podiumsrunde des Thüringer Infrastrukturministeriums im Kreis Gotha: Waldrettung in Ohrdruf

Rund um den Inselsberg gibt es weiträumige Abholzungen des Fichtenbestands wegen Borkenkäferbefall. An manchen Kahlschlägen wie hier am gegenüberliegenden Hang zeichnet sich durch Naturverjüngung inzwischen neues Grün ab.

Ohrdruf. Ortsgespräch des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft nimmt sich des Themas „Generationenaufgabe Waldrettung“ an

Um den Wald wird es bei einem Ortsgespräch des Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft in Ohrdruf gehen; das Thema lautet: die „Generationenaufgabe Waldrettung“. Dabei sollen insbesondere die Herausforderungen für das Forstamt Finsterbergen, eines der größten Forstämter im Freistaat Thüringen, diskutiert werden. Interessierte Bürger, Kommunen, Verbände und Vereine sind eingeladen, am Montag, 16. Oktober, von 17 bis 19 Uhr nach Ohrdruf in den Bürgersaal von Schloss Ehrenstein zu kommen, Fragen zu stellen, Ideen einzubringen und sich an der Debatte zu beteiligen.

Es wird um die Bestätigung der Teilnahme bis zum Mittwoch, 11. Oktober unter presse@tmil.thueringen.de gebeten.