Podiumsrunde in Georgenthal vor der Stichwahl

Wer künftig die neue Landgemeinde Georgenthal als Bürgermeister leiten wird, das entscheidet die Stichwahl am 20. September zwischen Florian Hofmann (CDU) und Achim Seeber (parteilos). Am Montag, 14. September, treten beide zu einen Rededuell im Bürgerhaus Georgenthal an. In einer Podiumsrunde stellen sie sich Fragen der Moderatoren und Bürger. Das Gespräch wird von Maik Schulz (Oskar am Freitag) und Wieland Fischer (Lokalredaktion Gotha) moderiert. Beginn ist 18 Uhr.

Um den Abstand zu wahren, muss immer ein Sitzplatz frei gehalten werden. Sollten alle Plätze belegt sein, werden Gäste nicht mehr in den Raum eingelassen.

Podiumsrunde: Montag, 14. September, 18 Uhr, Bürgerhaus Georgenthal