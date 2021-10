Polars spielen auf dem Heuberg

Friedrichroda. Letztes Open-Air-Konzert der Saison am Sonntag.

Das letzte Open-Air-Konzert der Polars in diesem Jahr findet am Sonntag, dem 31. Oktober, von 13.30 bis 16 Uhr am Heuberghaus statt. Die Polars spielen in der Besetzung wie beim letzten Konzert in der Gothaer Stadthalle: Willi Woigk, Bass und Gesang, Klaus Müller von Baczko, Gitarre, Ralf „Zappa“ Iben, Keyboards und Larry Hillert, Schlagzeug. „Das Heuberg-Areal mit der hölzernen Freilichtbühne ist gerade in diesen Zeiten ideal für derartige Veranstaltungen“, lobt Bandchef Willi Woigk den Mut des Rennsteig-Gastronomen Axel Wilberg, der über die Sommersaison auch in diesem Jahr wieder jeden Sonntagnachmittag Open-Air-Konzerte auf dem Heuberg veranstaltet hat. Neben den Polars traten Tommy Kleber und die Thüringer Heimatmusikanten auf. Der Eintritt ist frei.