Polars spielen im Biergarten auf

Seit dem 1. Juli ist die Gaststätte „Barolo“ in Gotha an der Eisenacher Straße wieder geöffnet. Alfino Scammacca ist der neue Wirt. Am kommenden Samstag, 18. Juli, wird es eine kleine Eröffnungsfeier geben. Wie schon in den letzten Jahren werden dabei auch wieder die Polars im Biergarten zur Unterhaltung der Gäste spielen. Die Corona Abstandsregeln seien gewährleistet, so der Veranstalter.

Bn Tbntubh- 9/ Bvhvtu- usfufo ejf Qpmbst fsofvu jn Cbspmp bvg/ Cfjef Wfsbotubmuvohfo cfhjoofo 2: Vis- efs Fjousjuu lptufu {fio Fvsp/