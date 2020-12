Polizei fahndet mit Hubschrauber und Hund nach flüchtigem Autofahrer

In der Nacht zu Dienstag wollten Autobahnpolizisten gegen 2.30 Uhr einen VW-Golf für eine Verkehrskontrolle anhalten. Die Zeichen, zu stoppen, ignorierte der Fahrer aber und flüchtete in Richtung Gotha, wie die Polizei mitteilte. In der Seebergen wurde schließlich das verlassene Fahrzeug gefunden.

Ermittlungen ergaben, dass an dem VW gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers sowie eines Fährtensuchhundes sei die Fahndung nach dem Fahrer am Dienstagmorgen zunächst erfolglos abgebrochen worden.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

