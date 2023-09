Polizei findet Waffen und Drogen - Autofahrer schläft während der Fahrt ein

Die Polizei hat unter anderem Drogen und Waffen in zwei Wohnungen in Gotha gefunden (Symbolbild).

Gotha. Das sind die Meldungen der Polizei aus Gotha und dem Landkreis vom Sonntag.

Gleich alle vier Reifen eines in der Gothaer Emminghausstraße geparkten Honda hat ein Unbekannter zerstochen. Der Polizei wurde der Schaden am Samstagabend gemeldet.

Der dabei entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Gothaer Polizei unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0230411/2023 entgegen.

Waffen und Drogen gefunden

Am späten Samstagabend erreichte die Gothaer Polizei ein Zeugenhinweis, dass ein 29-jähriger Mann in Tambach-Dietharz trotz Waffenbesitzverbot eine Langwaffe in seiner Wohnung aufbewahren soll.

Die Polizei fand heraus, dass ein 39-jähriger Mann, der ebenfalls in dem Haus wohnt, der eigentliche Besitzer des Gewehres sein soll.

Auf Weisung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Wohnungen beider Männer durchsucht. Dabei beschlagnahmte die Polizei neben dem Luftdruckgewehr noch weitere Waffen, wie eine Pistole und ein Karabiner sowie ein Springmesser und Munitionsteile.

Außerdem waren beide Männer im Besitz von geringen Mengen Drogen, sodass gegen sie entsprechende Ermittlungsverfahren im Bereich des Waffengesetzes und des Betäubungsmittelgesetzes eingeleitet wurden.

Autofahrer schläft während der Fahrt ein

Ein 37-jähriger Seat-Fahrer ist in Gotha während der Fahrt eingeschlafen und mit seinem Pkw am frühen Sonntagmorgen in der Gleichenstraße gegen einen Laternenmast gefahren. Zuvor war er nach Angaben der Polizei von der Straße abgekommen.

Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ. Die Feuerwehr musste den umgeknickten Laternenmast abflexen. Gegen den Unfallverursacher, der leicht verletzt wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Unbekannte brechen in Gartenhäuser ein

Unbekannte sind in mehrere Gartenhäuser der Gärten am Clara-Zetkin-Ring in Drei Gleichen eingebrochen. Die Einbrüche wurden am Samstagnachmittag bemerkt, wie die Polizei mitteilt.

Ein oder mehrere Täter gelangten gewaltsam in die Gartenhäuser und stahlen aus einer Hütte einen Fernseher. Der Beute- und Sachschaden betrug mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0230443/2023 entgegen.

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

In der Nacht zu Samstag wollte ein Unbekannter gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenauallee in Gotha einbrechen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, gelang es ihm nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0230188/2023 entgegen.

Treppenaufgang und mehr mit Farbe besprüht

Mit Farbe besprühte in der Nacht zu Samstag ein Unbekannter in der Nähe des Gothaer Stadtbades in der Bohnstedtstraße einen Treppenaufgang, einen Mülleimer und eine Bank.

Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zur Tat und Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/78124 entgegen. Bezugsnummer: 0230570/2023.

