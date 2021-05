Polizei nimmt Diebin in Gewahrsam in Gotha

Gotha. Eine 21-Jährige stiehlt in Gotha mehrere alkoholische Getränke aus einem Supermarkt. Das bleibt für die junge Frau nicht ohne Folgen.

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16.10 Uhr, entwendete eine amtsbekannte 21-Jährige aus einem Supermarkt in Gotha u.a. mehrere Flaschen alkoholischer Getränke. Sie flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später am Coburger Platz angetroffen werden, berichtet die Polizei. Sie verhielt sich aggressiv und pöbelte Passanten an.

Die Gothaer Polizisten konnten die Dame nicht beruhigen. Sie beleidigte die Beamten und kam einem Platzverweis nicht nach. Sie versuchte zudem einen der Polizisten körperlich anzugreifen. Im Ergebnis wurde die 21-Jährige in Gewahrsam genommen, wobei sie Widerstand leistete. Sie wurde gefesselt und zur Polizei Gotha gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Dame erwarten mehrere Anzeigen.

Mehr Nachrichten der Polizei aus Thüringen