In der Bewerberwoche an der Regelschule in Friedrichroda war am Donnerstag Steffen Messing mit dem Schäferhund Rita zu Gast. Der Diensthundeführer von der Hundestaffel Westthüringen stellte hier der 9b die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Polizei und die Arbeit mit seinem Schutzhund vor, der auch Rauschgift und Bargeld aufspüren kann.