Nachdem Polizisten das Ergebnis des Promilletest sahen, unterbanden sie die Weiterfahrt eines Fahrradfahrers in Gotha (Symbolbild).

Polizei stoppt betrunkenen Fahrradfahrer in Gotha

Gotha. Am Montag wurde ein 45-Jähriger einer Kontrolle unterzogen. Die Polizisten mussten seine Weiterfahrt unterbinden.

Polizisten unterzogen am späten Montag einen 45-jährigen Fahrradfahrer am Mühlgrabenweg in Gotha einer Verkehrskontrolle. Die Polizei berichtet, dass ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,2 Promille zeigte.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 45-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ihn erwarte ein entsprechendes Verfahren.

