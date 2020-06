Ernstroda. Unbekannte haben im Landkreis Gotha an der Haustür Dachdeckerarbeiten angeboten - und am betroffenen Haus das komplette Garagendach abgedeckt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei warnt: Unbekannte bieten unseriöse Dachdeckerarbeiten an

Fünf Unbekannte haben Dienstagvormittag an der Haustür eines Privatgrundstücks in der Straße am Zipfel geklingelt. Sie boten an, Garagen- und Hausdach für 800 Euro neu zu decken. Obwohl die Hausbesitzer mehrfach ablehnten, erlaubten sie den vermeintlichen Dachdeckern jedoch, das Dach in Augenschein zu nehmen. Die Unbekannten nutzten dies aus und deckten das komplette Garagendach ab. Die Hausbesitzer verlangten daraufhin, dass sie zumindest das restliche Garagendach zudecken und dann verschwinden sollten.

Die Männer fuhren mit einem blauen Transporter mit polnischem Kennzeichen in unbekannte Richtung. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die Angaben zu den fünf Unbekannten machen können und warnt gleichzeitig davor, derartige Türgeschäfte abzuschließen oder sich auf Gespräche einzulassen. Blocken Sie diese Art von Kontaktaufnahmen ab und/oder rufen Sie die Polizei.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: