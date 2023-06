Die Polizei stoppte in Gotha einen völlig betrunkenen Autofahrer. (Symbolbild)

Polizei zieht in Gotha Autofahrer mit drei Promille aus dem Verkehr

Gotha. Völlig betrunken fuhr am Samstag ein Autofahrer durch Gotha. Die Polizei stoppte ihn und stellte noch ein weiteres Vergehen fest.

In Gotha hat die Polizei einen völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Wie die Polizei informierte, sei der Mann am Samstagvormittag aufgefallen, da er starke Schlangenlinien fuhr. Die Polizei konnte den Wagen auf dem Weg in die Innenstadt stoppen und kontrollierte den Fahrer. Den starken Alkoholgeruch bestätigte der 48-jährige Fahrer mit einem Atemalkoholwert von 3,0 Promille.

Er gab auf Nachfrage an, doch nur Vodka getrunken zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrer gar keine Fahrerlaubnis besessen habe. Somit erwarten ihn nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

