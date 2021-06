In Gotha zog die Polizei zwei Autofahrer aus dem Verkehr, die unter Drogeneinfluss standen. (Symbolbild)

Polizei zieht in Gotha zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr

Gotha. In Gotha hat die Polizei zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen standen.

Am gestrigen Dienstagmittag kontrollierte die Polizei in Gotha einen 31-jährigen Autofahrer in der Hersdorfstraße. Wie sich herausstellte stand dieser mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis und Methamphetamin.

Am Nachmittag des selben Tages kontrollierten Polizisten in der Von-Hoff-Straße einen 35-jährigen Autofahrer. Auch bei ihn wurde ein Drogentest vor Ort durchgeführt, welcher positiv auf Cannabis reagierte.

Beide Männer mussten sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen, die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt, entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet.