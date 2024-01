Landkreis Gotha In Gotha soll ein Lkw Verkehrsschilder überfahren und beschädigt haben. Langfinger stahlen ein teures Fahrrad aus einem Geschäft.

Einbrecher waren in Bad Tabarz zugange: Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich laut Polizei gewaltsam Zutritt zu einem Fahrradladen in der Reinhardsbrunner Straße. Von dort ließen der oder die Täter ein E-Bike im Wert von ungefähr 5300 Euro mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 8.30 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise können telefonisch an die Gothaer Beamten erfolgen, an Tel.: 03621/78 11 24 (Bezugsnummer: 0003087/2024).

Lkw-Fahrer beschädigt Warnbaken in Gotha und verschwindet

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Vorfall, der sich am Donnerstagvormittag in Gotha ereignet hat. 10.10 Uhr wurde den Beamten gemeldet, dass ein unbekannter Lkw-Fahrer Warnbaken in der Oststraße überfahren und diese dabei beschädigt habe. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter Tel.: 03621/78 11 24 (Bezugsnummer: 0003102/2024) entgegen.

