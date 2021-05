Am Donnerstag kam es zu einem Einsatz der Polizei am Coburger Platz. (Symbolbild)

Polizeieinsatz am Coburger Platz in Gotha - Dieb stiehlt Schmuck von Seniorin

Gotha. Polizei geht am Coburger Platz in Gotha dem Hinweis nach, dass mehrere Personen Gegenstände beschädigen.

Donnerstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz am Coburger Platz in Gotha. Dort sollten sich mehrere Personen aufhalten, welche möglicherweise Beschädigungen verursachten, berichtet die Polizei. Vor Ort zeigte sich, dass es zu keinen Sachbeschädigungsdelikten kam. Es konnte jedoch festgestellt werden, dass ein 25-Jähriger ein unerlaubtes Messer mit sich führte. Das Messer wurde sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Dreister Dieb bestiehlt Seniorin

Am 22. April kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Betrug, bei dem die Täter von einer Seniorin durch das Vortäuschen falscher Tatsachen Schmuck und Bargeld erbeuteten. Der Täter berichtete am Telefon von einem Verkehrsunfall, den ein Angehöriger verursacht haben soll und nun wäre eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich zur Abwendung der Haft erforderlich, berichtet die Polizei.

In der Folge übergab die Dame den geforderten Betrag teils in bar und teils im Form von hochwertigem Schmuck. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Es liegen Bilder von einigen Schmuckstücken vor. Die Polizei bittet nun um Mithilfe und sucht Personen, die Angaben zur Tat, zum Täter oder insbesondere zum Verbleib der Gegenstände machen können.

Unfall auf der B 247

Donnerstagnachmittag ereignete sich gegen 15 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 69-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Bundesstraße 247 in Richtung Bad Langenalza und beabsichtigte in die Hochheimer Straße abzubiegen, berichtet die Polizei. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 50-Jährigen, welcher die B 247 in Richtung Gotha befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.

