Polizeieinsatz an Gothaer Schule: Polizei ermittelt Verursacher

Am 11. Mai musste in Gotha eine Schule in der Wilhelm-Bock-Straße nach einem Drohanruf evakuiert werden. Jetzt hat die Polizei den Verursacher des Polizeieinsatzes ausfindig gemacht. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, würden sich die Ermittlungen gegen einen 15-Jährigen richten. Er sei kein Schüler der betroffenen Schule.

Wie sich heraus stellte, sei es wohl eine Mutprobe gewesen. Um Freunden seinen Mut unter Beweis zu stellen, habe er die vermeintliche Herausforderung angenommen und in der Schule angerufen.

Neben strafrechtlichen Konsequenzen, werde laut Polizei auch geprüft, ob die Eltern des 15-Jährigen den Einsatz eventuell bezahlen müssen. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor falschen Mutproben und bittet Eltern darum, dahingehend entsprechend zu sensibilisieren.

Polizeieinsatz an Schule in Gotha