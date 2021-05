Nach einem Bombenfund wurde die B247 in Gotha kurzeitig gesperrt. (Symbolbild)

Polizeieinsatz nach Bombenfund in Gotha

Gotha. In Gotha wurde am Dienstag eine Fliegerbombe gefunden. Eine Spezialfirma hat die Munition gesprengt.

Am Dienstag kam es in Gotha im Bereich der B247 am Müllersweg zu einem Polizeieinsatz. Wie die Polizei informierte, wurde bei Bauarbeiten eine ca. 20kg schwere Fliegerbombe entdeckt. Sieben Personen seien aus dem Gefahrenradius evakuiert worden. Zudem wurde die B247 kurzeitig gesperrt.

Kurz nach 14 Uhr sei die Bombe durch eine Spezialfirma erfolgreich gesprengt worden.