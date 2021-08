Polizeikontrolle auf A4 bei Gotha: Sattelzug mit vierfach gerissenen Bremsen unterwegs

Gotha. Der Sattelzug wurde von der Autobahnpolizei Thüringen auf der A4 bei Gotha kontrolliert. An der Ladung gab es nichts zu beanstanden. Jedoch hatte das Fahrzeug erhebliche technische Mängel.

Eine unfassbare Entdeckung machte die Autobahnpolizei Thüringen am vergangenen Donnerstag. Auf der A4 wurde im Rahmen einer Kontrolle ein Sattelzug auf den Parkplatz Drei Gleichen bei Gotha gelotst. Die Beamten hatten bei der Ladung des LKW's nichts zu beanstanden. Ganz anders sah das beim technischen Zustand des Fahrzeuges aus: die Bremsscheiben der Vorderachse der Zugmaschine waren gerissen, die des Sattelaufliegers in einem sehr schlechten Zustand.

Wie die Polizei berichtete, folgte eine technische Überprüfung durch einen Sachverständigen in Gotha. Die hier festgestellten erheblichen Mängel führten dazu, dass der Sattelzug nicht weiterfahren durfte. Bei der Auswertung des digitalen Fahrtenschreibers wurden außerdem Geschwindigkeitsverstöße mit Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit festgestellt, was ein Bußgeld in Höhe von 185 Euro zur Folge haben wird. Wegen der technischen Fahrzeugmängel wurde gegenüber der verantwortlichen Firma zudem ein Bußgeld in Höhe von 295 Euro festgesetzt.

Das Unternehmen kümmerte sich zudem, dass die Mängel der Bremsanlage umgehend behoben wurden, so dass der Sattelzug bereits am nächsten Tag seine Fahrt verkehrssicher fortsetzen durfte.