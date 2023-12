Polizeimeldungen für den Kreis Gotha: Betrunkener Lkw-Fahrer und Einbruch in Pkw

Landkreis Gotha Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat bei einem Wendemanöver im Kreis Gotha Schaden angerichtet. Und die Polizei sucht Zeugen, um Diebe zu fassen.

Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat in Gräfentonna Schaden an einem geparkten Pkw verursacht. Der 60-Jährige habe am Mittwochvormittag die Langensalzaer Straße befahren und habe auf einem Parkplatz wenden wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Lkw mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Ford kollidiert.

Zur Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben. Bei dem Mann habe ein Atemalkoholtest rund 1,2 Promille ergeben. Der 60-Jährige musste die Fahrzeugschlüssel abgeben und zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

Geldbörse aus Auto in Gotha gestohlen

Ein oder mehrere Langfinger sind am Mittwoch in ein Fahrzeug in Gotha eingebrochen. Laut Polizeiangaben wurde in der Siedelhofstraße die Seitenscheibe eines Chevrolet eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren sei eine Geldbörse entwendet worden.

Die Tatzeit konnte zwischen 9.20 Uhr und 10.15 Uhr eingegrenzt werden. Zu dem oder den Tätern liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon: 03621 781124 mit der Bezugsnummer 0318522/2023 bei der Polizei in Gotha zu melden.

