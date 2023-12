Einsätze der Polizei im Kreis Gotha am Wochenende

Irrfahrt ins Gleisbett. Fahrer im Drogenrausch. Mann sieht rot nach Chrashfahrt. Hoher Schaden bei Vorfahrtunfall.

Teure Irrfahrt ins Gleisbett

Eine unaufmerksame Autofahrerin hat am Samstagabend in Gotha die Fahrpläne der Thüringer Waldbahn durcheinander gebracht. Wie die Polizei berichtet, war gegen 17.30 Uhr war die 47-Jährige mit ihrem Wagen auf der Waltershäuser Straße stadtauswärts unterwegs. An der Einmündung zur Humboldtstraße verwechselte sie offenbar die Fahrbahnen und folgte dem Gleisbett der Thüringer Waldbahn. Nach rund 50 Metern blieb der Wagen im Gleisbett stecken. Ein hinzugerufener Abschleppdienst konnte die Dame aus ihrer misslichen Lage befreien. Es entstand Schaden am Fahrzeug und an der Gleisanlage. Die Strecke der Thüringer Waldbahn war für rund eine Stunde gesperrt. Die Ausfallzeiten der Waldbahn schlagen mit einem vierstelligen Betrag zu Buche.

Fahrer und Helfer im Drogenrausch

Bei einer Verkehrskontrolle der Polizei flog am Samstag in der Gothaer in der Dr.-Troch-Straße der 38-jährige Fahrer eines Skoda gleich doppelt auf: Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein Drogenvortest bei ihm schlug positiv auf Cannabis und Methamphetamin an. Da sich noch andere Personen im Auto befanden und diese nicht selbst den Einsatzort verlassen konnten, informierte der Ertappte einen Freund zur Abholung. Als dieser mit seinem Pkw kam, hatten die Beamten abermals den richtigen Riecher. Auch bei dem Kumpel schlug ein Drogenvortest an, diesmal aber auf Kokain und Opiate. Für beide war die Autofahrt vorbei und sie wurden zur Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ein entsprechendes Verfahren gab es als Zuschlag.

Schlangenlinien durch Gotha

Ein couragierter Zeuge hat am Freitagabend einer gefährlichen Alkoholfahrt in Gotha ein Ende gesetzt: Gegen 21 Uhr meldete der Mann der Polizei einen Wagen, der in Schlangenlinien von der Autobahn 4 bis zum Stadtgebiet Gotha unterwegs war. Der Zeuge gab den Beamten regelmäßig den Standort durch. So konnten Polizisten den Wagen in Gotha Ost stoppen. Der 59-Jährige pustete 1,52 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und er musste zur Blutprobe, Anzeige inklusive.

Mann sieht rot nach Chrashfahrt

Am Samstag gegen 22.15 Uhr krachte es in Ohrdruf. Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto von der Straße abgekommen und hatte gleich mehrere Verkehrspoller gerammt. Polizisten bemerkten bei dem Mann eine starke Alkoholfahne. Gegenüber den Rettungskräften und Polizisten war er so aggressiv, dass die Beamten ihn in Handschellen legen mussten. Alle weiteren Maßnahmen wurden unter Zwang durchgeführt. Der Mann landete dann für den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle.

Hoher Schaden bei Vorfahrtunfall

Rund 30.000 Euro Schaden stehen in der Bilanz am Samstag gegen 14.19 Uhr auf der Kreuzung von Gutenbergstraße und Hammersbacher Straße in Gotha. Zudem wurde die 54-jährige Beifahrerin einer Seniorin leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, habe ein 54-Jähriger mit seinem Nissan die Vorfahrt einer 74-Jährigen missachtet, woraufhin es krachte. Das Fahrzeug der Geschädigten war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.