Polizeimeldungen für Gotha: Metalldiebe auf frischer Tat ertappt – Berauschte Spritztour ohne Papiere

Gotha. Zwei Diebe konnte die Polizei am Tatort stellen. Zu einem weiteren Einbruch in Gotha werden Zeugen gesucht. Und ein Mann muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Die Polizei wurde am Sonntag gegen 19.15 Uhr in die Passauer Straße gerufen, weil zwei Unbekannte offenbar gerade vom Gelände einer Firma für Recycling Buntmetall stehlen wollten. Die Polizeibeamten konnten zwei Männer im Alter von 37 und 47 Jahren feststellen und vorläufig festnehmen. Sie hatten bereits mehrere Kilogramm Edelstahlseile und messingfarbene Seile zum Abtransport zur Seite gelegt. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Zeugen nach Einbruch in Gotha gesucht

Unbekannte drangen am Sonntag gegen 22.35 Uhr gewaltsam in eine Werkhalle in der Kindleber Straße ein. Hieraus stahlen die Täter zwei Stemmhämmer im Wert von rund 3400 Euro. Aufgrund des Gewichtes des Beutegutes wurde zum Abtransport möglicherweise ein Fahrzeug benutzt.

Ohne Führerschein berauscht in Gotha erwischt

Verkehrskontrollen führte die Polizei am Sonntagvormittag in der Parkstraße durch. Hierbei kontrollierten die Beamten unter anderem den 38-jährigen Fahrer eines Ford. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Verfahren wurde eingeleitet.