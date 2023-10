Polizeimeldungen für Gotha: Vorgetäuschte Unfälle – Betrunken gefahren

Landkreis Gotha. Telefonbetrüger täuschen im Kreis Gotha Unfälle vor. Die Polizei erwischt einen Betrunkenen im Verkehr. Und Diebe klauen ein E-Bike aus einem Keller.

Beamte haben am Dienstag den Fahrer (45) eines E-Scooters bei einer Verkehrskontrolle in Waltershausen gestoppt. Dabei habe sich herausgestellt, dass der E-Scooter nicht versichert war, teilte die Polizei mit. Zudem habe ein Alkoholtest beim Fahrer einen Wert von rund 1,5 Promille ergeben. Die Weiterfahrt des Mann sei unterbunden worden; er ist zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht worden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

E-Bike in gestohlen

Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Lindemannstraße in Gotha heimgesucht, erklärte die Landespolizeiinspektion Gotha. Die Täter haben demnach ein schwarzes E-Bike gestohlen, das mit einem Fahrradschloss gesichert war. Der Diebstahl wurde in der Zeit zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr begangen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Wieder Schockanrufe im Kreis Gotha und Umgebung

Sowohl den Gothaer als auch den Ilmenauer Beamten sind am Dienstag mehrere Fälle sogenannter Schockanrufe gemeldet worden, erklärte die Polizei. Demnach sei bei den Telefonaten vorgegaukelt worden, dass Angehörige schwere Verkehrsunfälle verursacht hätten und nun eine Kaution bezahlt werden müsse. Die potenziellen Opfer im Alter von 63 bis 89 Jahren erkannten die Betrugsversuche und beendeten die Gespräche.

Die Polizei weist nochmals darauf hin: Insbesondere bei Anrufen von unbekannten Rufnummern sei erhöhte Vorsicht geboten. Tipps und Informationen rund um das Thema gibt es im Netz unter polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landespolizeiinspektion Gotha unter Telefon: 03621/781504.