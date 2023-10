Die Polizei musste am Wochenende im Kreis Gotha mehrfach ausrücken. (Symbolbild).

Polizeimeldungen für Kreis Gotha: 23-Jähriger ausgeraubt - Randale bei Party - Einbruch in Kegelbahn

Ein Mann wird in Gotha zusammengeschlagen und ausgeraubt. Bei einer Halloween-Party randalieren zwei Männer. Unbekannte steigen bei einem Kegelverein ein.

Unbekannter Räuber überfällt jungen Mann in Gotha

Ein 23-Jähriger ist am Samstag kurz vor Mitternacht Opfer eines Raubs geworden. Laut Polizei war er auf der Goldbacher Straße zu Fuß unterwegs und sei dort auf einen Unbekannten getroffen. Dieser habe ihn plötzlich und vermeintlich grundlos geschlagen und ihm den Schlüssel seines Pensionszimmers geklaut. Der Geschädigte musste anschließend im Krankenhaus behandelt werden.

Einbrecher steigen in Kegelbahn in Friedrichroda ein

Am frühen Sonntagmorgen sind Unbekannte in eine Kegelbahn im Friedrichrodaer Weg im Ortsteil Finsterbergen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Diebe nur etwas Bargeld. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Junge Männer verwüsten Toilettenraum

Rund 300 Euro Schaden haben zwei Besucher einer Veranstaltung in der Gothaer Stadthalle am frühen Sonntagmorgen angerichtet. Laut Polizei beschädigten die jungen Männer in einer Toilette einen Spiegel, ein Waschbecken und einen Lüfter. Sie kassierten Anzeigen wegen Sachbeschädigung.

Betrunken auf ein und demselben E-Roller unterwegs

Am Freitagabend haben Beamte der Gothaer Polizei auf dem Coburger Platz in Gotha einen 29-jährigen E-Roller-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Weil der Mann getrunken hatte, kassierte er eine Anzeige. Der E-Scooter wurde seinem Besitzer übergeben, der bei der Kontrolle auch dabei gewesen ist. Diesen trafen Polizisten dann am frühen Samstagmorgen wieder, weil er ebenfalls betrunken mit dem Roller gefahren ist. Auch er erwartet nun eine Anzeige.