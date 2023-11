Polizeimeldungen für Kreis Gotha: Trickbetrüger schlagen zu – Teure Werkzeuge gestohlen

Drei Gleichen. Eine Seniorin aus dem Landkreis Gotha wurde um einen fünfstelligen Betrag betrogen. Langfinger richteten in einer Lagerhalle hohen Schaden an - die Polizeimeldungen aus dem Landkreis Gotha.

Eine 74-Jährige hat einen fünfstelligen Betrag an Trickbetrüger verloren. Bei der Frau aus Günthersleben ging am vergangenen Freitag, 3. November, ein Schockanruf ein. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der Seniorin vorgetäuscht worden, dass ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution gezahlt werden müsse.

Gegen 13 Uhr habe die 74-Jährige einen fünfstelligen Betrag im Bereich der Brunnenstraße an eine unbekannte Frau übergeben. Die Betrügerin trug einen schwarzen Jogginganzug mit Streifen und ein helles Oberteil und hatte ihre Kapuze aufgesetzt. Personen, die Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich mit der Bezugsnummer 0287515/2023 unter Telefon: 03621/781124 zu melden.

Große Elektrowerkzeuge aus Lagerhalle gestohlen

Unbekannte Langfinger haben in Günthersleben-Wechmar große Elektrowerkzeuge gestohlen und dazu hohen Sachschaden angerichtet. Den Angaben der Polizei zufolge hätten sich die Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle verschafft. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 5000 Euro.

Anschließend stahlen die Unbekannten Elektrowerkzeuge. Die Beute wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Tatzeit konnte auf Freitag, 3. November, 18 Uhr, und Sonntag, 5. November, 14.30 Uhr, eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter Telefon: 03621/781124 (Bezugsnummer: 0288640/2023) entgegen.

Autounfall auf der Bundesstraße 247 in Warza

Eine 27-Jährige bei einem Verkehrsunfall in Warza verletzt worden. Am Montagmorgen waren ein 31-jähriger BMW-Fahrer und eine Fahrerin eines Suzuki in der Ortslage auf der Bundesstraße 247 unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, sei der BMW zum Stillstand gekommen, was die 27-Jährige übersehen habe. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau verletzte sich leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Suzuki wurde abgeschleppt.

