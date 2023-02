Über Poller wird seit Neuestem die Zufahrt von der Lutherstraße zum Neumarkt in Gotha geregelt.

Poller gehen am Gothaer Neumarkt in Betrieb

Gotha. Die automatisierten Barrikaden sollen den Verkehr in der Fußgängerzone von Gotha regeln.

Poller regeln in Gotha nun auch die Zufahrt zum Neumarkt von der Lutherstraße aus. Am Donnerstag prüfte ein Team der Stadtverwaltung um Holger Kern nochmals die Funktionsweise. Eine rote Ampel warnt, wenn der Poller herausfährt.

An der Straßenecke Lutherstraße/Gerbergasse ist eine Sprechverbindung zum Wachdienst installiert. Wer mit dem Fahrzeug durch muss, kann so die Erlaubnis erfragen. Zudem können Transponderkarten für die Zufahrt in der Stadtverwaltungs beantragt werden.

Die Sperrungen, wie sie seit September auch am Beginn der Jüdenstraße zu finden sind, sollen den Verkehr in der Innenstadt beruhigen und das Verweilen für Fußgänger und in der Außengastronomie attraktiver gestalten.