Positiver Gesamteindruck von Gothaer Museen

Gotha. Eine Befragung unter Besuchern von Schloss Friedenstein und dem Herzoglichen Museum ergab, dass sie mit den Angeboten zufrieden sind.

Rund zweieinhalb Stunden verweilen Besucher in den Museen der Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha. Im Mittelpunkt stehen bei den touristischen Gästen dabei Geschichte, Kunst und barocke Architektur. Das ergab eine Befragung unter den Besuchern von Schloss Friedenstein und Herzoglichem Museum.

Wie Christoph Mauny, Leiter des Projekts „Open Friedenstein“, bestätigte, seien zur statistischen Auswertung 2500 Fragebögen an Besucher ausgegeben worden. „Wir wollen mit unserem Projekt herausfinden, was funktioniert und was nicht“, sagt Mauny. So wurde festgestellt, dass 28 Prozent der Besucher sogenannte Fans der musealen Einrichtungen der Stiftung sind. Der Anteil der kritischen Stimmen falle mit elf Prozent gering aus. „Der Gesamteindruck der Museen ist positiv und die Wiederbesuchsabsicht sehr hoch“, so der Projektleiter.

Junge Menschen begeistern sich für Komplettprogramme

Auffallend sei der hohe Anteil des älteren Publikums. Zwei Drittel der Besucher sind über 50 Jahre alt. Doch ziehe es vermehrt auch jüngere Menschen vor allem ins Herzogliche Museum. Sie zeigen sich begeistert von Komplettprogrammen, wie Experimentieren, Mitgestalten, Aktionstagen und Veranstaltungen. Das sollte weiter ausgebaut werden, schließlich sei das Ziel nach Gotha zu kommen, weil dort auch die kulturelle Bildung gefördert wird, erklärt Christoph Mauny.

70 Prozent der Befragten hätten bei ihrem Museumsbesuch viel Neues gelernt, Geschichte erlebt sowie eine gute Zeit bei ihrem Aufenthalt verbracht. Allerdings gehört zum Kulturerlebnis auch der Genuss regionaler Spezialitäten dazu. Hier wünschten sie sich mehr Angebote in der Gastronomie.