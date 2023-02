Postentausch bei Boilstädts Feuerwehrwehr

Gotha-Boilstädt. Martin Wolf führt Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr von Gotha-Boilstädt. Gerd Wolf zum Vereinsvorsitzenden gewählt

Martin Wolf leitet jetzt die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr von Gotha-Boilstädt. Zur Jahreshauptversammlung des Boilstädter Feuerwehrvereins ist Wolf zum Nachfolger von David Lorenz gewählt worden. Lorenz, der bisherige Wehrführer, sei aus persönlichen Gründen aus der ersten Reihe zurückgetreten. Er wurde zum stellvertretenden Wehrführer gewählt, berichtet Andreas Ritter, Leiter des Gothaer Brandschutzamtes. Der bisherige Stellvertreter, Martin Wolf, habe sich bereit erklärt, das Amt zu übernehmen und das Vertrauen seiner Kameraden erhalten.

Einige Neubesetzungen gibt es nach der Wahl des Vereinsvorstandes. Der wird angeführt von Gerd Wolf, der ab sofort die Geschicke des Vereins lenken werden. Weiterhin konnten sich zwei Kameraden über jeweils eine Beförderung freuen. Daniel Creutzburg wurde zum Hauptfeuerwehrmann und Jan Fröbe zum Oberlöschmeister befördert.

Erfreuliches gibt es auch bei Boilstädts Jugendfeuerwehr. Sie ist um ein Mitglied auf nun sieben Angehörige gewachsen.

Da ein Feuerwehrmann in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet wurde und es keinen Nachrücker gibt, ist in der Einsatzabteilung eine Lücke entstanden, die noch nicht geschlossen werden konnte, so Ritter. Er, wie die Boilstädter Kameraden, hofft auf Verstärkung der Freiwilligen Feuerwehr Gotha-Boilstädt. Interessierte können sich 14-tägig freitags direkt am Gerätehaus in Boilstädt ab 18 Uhr informieren oder sich im Brandschutzamt der Stadt Gotha unter Tel.: 03621 / 222 560 bzw. per E-Mail unter brandschutzamt@gotha.de über alles Weitere erkundigen.