Prächtiges Geflügel aus ganz Deutschland

Dass der Rassegeflügelzuchtverein Friedrichswerth nicht nur mit eigenen Ausstellungen glänzt, zeigte sich am vergangenen Wochenende eindrucksvoll, denn in der Mehrzweckhalle fand nach 2017 zum zweiten Mal eine Sonderschau des europaweiten Sondervereins zur Zucht und Erhaltung von Vorwerk- und Zwergvorwerkhühnern statt.

Nach Aussage des Vorsitzenden Christian Thomas hat der 1926 gegründete Sonderverein 170 Mitglieder. Ihr Ziel sei, die 1912 von Oskar Vorwerk in Hamburg gezüchtete Rasse zu erhalten. Seit 2002 gebe es deshalb reine Vorwerkschauen.

Es handele sich um ein einzigartiges Zweinutzungshuhn, das viel Fleisch gebe und ganzjährig Eier lege. Es gebe auch nur einen Farbenschlag in den deutschen Farben schwarz, rot und gold. Nach 1945 habe es lediglich im thüringischen Großbreitenbach noch einige wenige reinrassige Tiere gegeben, weiß der aus Wilhelmsthal bei Eisenach stammende Ausstellungsleiter Egon Wiedemann.

Dank der Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung und vor allem durch den Rassegeflügelzuchtverein Friedrichswerth konnte die 10. Sonderschau am Samstagnachmittag mit 227 Groß- und Zwerghühnern eröffnet werden. Um den Stress für die Tiere zu minimieren, war die Ausstellung nur bis Sonntagmittag für Aussteller und Besucher geöffnet.

Sowohl der Vereinsvorsitzende als auch der Ausstellungsleiter waren mit dem Ergebnis zufrieden. Man bewege sich konstant auf hohem Niveau. Dafür sorgten auch die teilnehmenden Deutschen Meister, wie beispielsweise der 17-jährige Deutsche Jugendmeister Dennis Tempel aus Schwedt.

Da es sich um eine Jubiläumsausstellung handelte, hatte der Sonderverein einige züchterische Höhepunkte vorgesehen. So wurden am Samstagabend acht prämierte Ausstellungstiere versteigert. Dabei kamen mehr als 500 Euro zusammen. Diese Summe soll noch aufgestockt und an das Kinderhospiz in Tambach-Dietharz übergeben werden.