Die evangelische Regelschule in Gotha an der Langensalzaer Straße.

Gotha Der jüdische Friedhof in Gotha ist Thema des Videos der erfolgreichen Bewerbung.

Preis für evangelische Regelschule in Gotha

Den mit 1000 Euro dotierten Werner-Sylten-Preis für christlich-jüdischen Dialog der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands hat die evangelische Regelschule Gotha gewonnen, erfuhr Schulleiterin Sandra Diersch vor wenigen Tagen. Der Preis wird voraussichtlich im Januar auf dem Schulgelände in der Langensalzaer Straße übergeben.

Die Regelschule bewarb sich mit einem Projekt der Klasse 8a zum Tag des offenen Denkmals, bei dem es um den jüdischen Friedhof an der Eisenacher Straße am Abzweig zur Straße In der Klinge ging. Führungen dort waren infolge der Corona-Krise nicht möglich, aber es entstand ein Video, das heute noch auf dem Youtube-Kanal der Schule im Internet zugänglich ist.

Darin berichten Schülerinnen und Schüler von ihren Begegnungen mit Gothaer jüdischen Menschen und deren Geschichte. Auch ein Treffen mit örtlichen Rabbiner gehörte dazu. Organisatorische und logistische Unterstützung gab es vom Gartenamt der Stadt Gotha und dem Historiker Matthias Wenzel, der auch Autor dieser Zeitung ist.

Das Video wurde dann Hauptbestandteil der Bewerbung. Es entstand im Rahmen von „Denkmal aktiv - Kulturerbe macht Schule“, dem Schulprogramm der Stiftung Denkmalschutz, die auch finanziell unterstützte und war zugleich ein Beitrag zum Themenfeld „Gartendenkmale“ des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland.