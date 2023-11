Preisträgerin Gesine Schwan lobt Gotha

Gesine Schwan bedankt sich für den erhaltenen Wilhelm-Bock-Preis in der Gedenkstätte Tivoli. Sie ist für ihr soziales und demokratisch engagiertes Wirken in einem friedlichen Europa geehrt worden.

Gotha. Gesine Schwan hat in Gotha den Wilhelm-Bock-Preis für ihr soziales und demokratisch engagiertes Wirken in einem friedlichen Europa erhalten.

Gesine Schwan hat eine gute Verbindung zu Gotha. Diese Woche weilte sie das vierte Mal in der Residenzstadt. Der jüngste Aufenthalt wird ihr wohl in besonders guter Erinnerung bleiben. Die ehemalige SPD-Kandidatin fürs Bundespräsidentenamt hat den vom Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) gestifteten Wilhelm-Bock-Preis in der Gedenkstätte Tivoli erhalten. Die Preisträgerin ist für ihr soziales und demokratisch engagiertes Wirken in einem friedlichen Europa geehrt worden, als Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission und ehemalige Präsidentin der Europa-Universität Viadrina. Sie ist die 15. Preisträgerin.

Der „Wilhelm Bock Preis“, dessen Namensgeber der Gothaer Sozialdemokrat und Alterspräsident des Deutschen Reichstages Wilhelm Bock (1846-1931) ist, war 2008 erstmals durch Oberbürgermeister Kreuch vergeben worden, ausgestattet vom Tivoli-Förderverein. Preisträger waren unter anderem Egon Bahr und Erhard Eppler. Als Erster hatte ihn der ehemalige tschechische Ministerpräsident Jiří Paroubek erhalten. Vor Gesine Schwan war der Sänger Roland Kaiser, langjähriges SPD-Mitglied, ausgezeichnet worden.

Schwan nimmt neben dem Preis ein weiteres Geschenk vom Gotha-Aufenthalt mit: Den Besuch im Herzoglichen Museum, das sie zum ersten Mal erlebt habe, geführt von Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke. „Es ist großartig, was es hier in Gotha gibt, was hier auf die Beine gestellt wird.“ Sie lobt das Stadtbild und die Vorbildwirkung Wilhelm Bocks, der aus einfachen Verhältnisse stamme, der seinen Weg gefunden habe. „Ich glaube, dass Bock uns in einer Zeit, wo es oft Hoffnungslosigkeit und Resignation gibt, Vorbild sein kann.“