Der Eingang zum Fundament am Ekhofplatz am Kulturhaus. Es ist die Spielstätte des Vereins.

Premiere im Fundament

Eine Premiere steht am Freitag, 20. März, im Fundament, der Spielstätte des Gothaer Theater- und Kunstvereins Art der Stadt am Ekhofplatz 3 in der Kreisstadt an. Um 20 Uhr beginnt die Tanzperformance „mutter*körper“, ausgeführt von Katharina Vötter und Lena Lux.

Die zwei Performerinnen hinterfragen das Idealbild Mutterschaft. Dabei begegnen sie sowohl der Faszination des Leben als auch der Wirkkraft gesellschaftlicher Normative, kündigt der Verein an. Dazu spiele die Weimarer Band „BbOrion“ an Bass, Gitarre, Posaune und Gameboy. Weitere Vorstellungen gibt es am 21., 27., und 29. März jeweils um 20 Uhr.

Die Eintrittskarten kosten 12,50 Euro und ermäßigt 9,50 Euro. Vereinsmitglieder zahlen 11 Euro, ermäßigt 8 Euro. Beim Kartenkauf an der Abendkasse und bei Premieren erhöht sich der Preis und je einen Euro.